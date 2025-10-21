Kayseri'de Yalnız Yaşayan 77 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi Enginar Caddesi'de bulunan binada ikamet eden A.Ç.'den haber alamayan yakınları eve gidince A.Ç.'yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede A.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde A.Ç.'nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.

Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ