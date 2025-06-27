Kayseri'de Yağma Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı
Kayseri'de yapılan polis operasyonda, yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı. Ö.T. ve G.B., toplamda 25 yıl hapis cezası ile cezaevine gönderildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında yağma suçundan 13 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (38) ve yine hakkında yağma suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. (30) yakalandı.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa