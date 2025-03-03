Kayseri'de Yabancı Uyruklular Arasında Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki yabancı uyruklu şahsın kavgasında bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu M.F.E.A. ile H.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.E.; bıçakla M.F.E.A.'yı yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.E.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; cinayet şüphelisi H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ