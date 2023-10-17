Kayseri'de yabancı uyruklu şahıs bıçaklandı, 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6002. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada yabancı uyruklu Alıreza P. (27) göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bıçağı kullanan S.Y. (46) ile kavgaya karıştığı tespit edilen A.T.'yi (44) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ