Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kişinin Midesinden 888 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kayseri'de yapılan yol kontrolü sırasında bir ticari taksideki yabancı uyruklu M.R.'nin midesinden toplam 888 gram uyuşturucu madde kapsül halinde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan-Beydeğirmeni mahallelerinde yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside arama yapıldı. Yapılan aramada; yabancı uyruklu M.R.'nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 adet kapsül şeklinde toplam 888 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa