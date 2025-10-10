Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kişinin Midesinden 888 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin midesinden kapsül şeklinde 888 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan-Beydeğirmeni mahallelerinde yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside arama yapıldı. Yapılan aramada; yabancı uyruklu M.R.'nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 adet kapsül şeklinde toplam 888 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ