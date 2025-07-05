Kayseri'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonunda, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yabancı uyruklu iki grup arasında taraflar bir birlerine tüfek, bıçak pala ve sopalarla saldırmış; olayda tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan S.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.S. ise bıçaklanarak yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma ve eş zamanlı operasyonlar sonucunda şüpheliler A.S. (20), A.S. (23), M.H. (25), F.S. (22) ve M.S. (15) saklandıkları adreste yakalandı.

Şüpheliler; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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