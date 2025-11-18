Haberler

Kayseri'de Uzaklaştırma Kararına Rağmen Eşini Yaralayan Sanık Mahkemeye Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, uzaklaştırma kararı olan eşi M.K.'nin yaşadığı eve girerek maket bıçağı ile yaralayan A.C., hakim karşısına çıktı. M.K., A.C.'nin kendisini öldürebileceğinden korktuğunu söyledi.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı olan eşi M.K.'nin yaşadığı evin balkonundan girerek maket bıçağı ile yaralayan A.C., hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de Mayıs ayında uzaklaştırma kararı olan eşi M.K.'nin yaşadığı eve balkondan girerek maket bıçağı ile yaralayan A.C., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık A.C. ve boşandığı eşi M.K. katıldı. Olay günü evin balkonundan torunun telefonunu almak için eve girdiğini, evde kimsenin olmadığını belirten A.C., buzdolabından su böreği aldığını ve buzunun çözülmesi için bıraktığını sonra yatak odasına gittiğini belirti. Yatak odasında beklerken M.K.'nin odaya girdiğini, kendisine, 'Uzaklaştırma kararı aldın, senin burada ne işin var' dediğini bunun üzerine şuurunu kaybederek, iş için yanında taşıdığı maket bıçağını M.K.'ye salladığını söyledi.

Eşinin kendisine ve ağabeyine hakaret ve tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı aldıklarını belirten M.K. de ağabeyinin evinden kendi evine döndükten sonra, yatak odasında bir karartı gördüğünü sonrasında A.C.'nin kafasını kollarının arasına alarak kendisini kestiğini söyledi. Alt katta bulunan gelinine sesini duyurmak için çabaladığını, A.C.'nin kendisini yeniden içeri doğru çekerek, kesmeye devam ettiğini, bıçağın düşmesini fırsat bilerek elinden kurtulduğunu ve gelinine sığındığını ifade etti. M.K., sanığın elinden kurtulmasa kendisini öldüreceğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.