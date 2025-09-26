Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu ve Tarihi Sikke Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu ve Tarihi Sikke Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 406 gram uyuşturucu madde ve 141 tarihi sikke ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operayonlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 141 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; D.G. yakalanırken, şahsa ait olan Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramalarda; 406 gram uyuşturucu madde, 141 adet tarihi sikke ve 13 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

D.G. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.