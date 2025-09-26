Kayseri'de Uyuşturucu ve Tarihi Sikke Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operayonlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 141 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; D.G. yakalanırken, şahsa ait olan Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramalarda; 406 gram uyuşturucu madde, 141 adet tarihi sikke ve 13 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

D.G. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ