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Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 28 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah satışı operasyonunda 28 kişi yakalandı, 222 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen 28 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 31 adrese 76 ekip ve 280 personel ile yapılan operasyonda 28 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 222 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 185 adet tabanca fişeği ve 18 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika 3-sayfa kayseri

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