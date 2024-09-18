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Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 28 Gözaltı, 17 Tutuklama

Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 28 Gözaltı, 17 Tutuklama
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah satışı yapan 28 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 222 gram narkotik madde, 9 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen 28 şahsın yakalandığı operasyonda 17 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 31 adrese 76 ekip ve 280 personel ile yapılan operasyonda 28 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 222 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 185 adet tabanca fişeği ve 18 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şahıstan 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar polis ekipleri tarafından cezaevine götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Narkotik kayseri 3-sayfa Hukuk Suç

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