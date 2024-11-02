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Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları operasyonda 146 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Üç şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen araçtaki şahıslardan 146 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen biliye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Jandarma Karamol Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan çalışmalar sonucunda; fiziki takip neticesinde Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir araç ve içerisindekiler kontrol edildi. O.K., Ş.Ö. ve Ö.A.'nın üzerlerinde yapılan kontrolde 46 gram çeşitli uyuşuturucu madde, 1 adet ruhsatsız seri numarası silinmiş tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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