Uyuşturucu ticaretine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan G.U.ya 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, mahkemede beraat ve tahliye talep etti ancak ceza alarak tutukluluğu devam etti.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan G.U., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında tutuklu sanık G.U. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanık G.U.'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi. Ev arkadaşını suçlayan ve ele geçirilen uyuşturucunun ev arkadaşına ait olduğunu belirten G.U., son sözünün sorulması üzerine beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık G.U'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
