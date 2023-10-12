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Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hükümlü yakalaması

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile 7 yıl hapis cezası kesinleşen M.K'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi. Ayrıca, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan F.K. de polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.