Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Yabancı Uyruklu Şahsa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Yabancı Uyruklu Şahsa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
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Kayseri'de midesinde 100 kapsül uyuşturucu madde ile yakalanan A.H., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan operasyonda 729 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de midesinde 100 kapsül içinde 729 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4 Mayıs 2024'te Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.H.'nin ülkeye giriş yaparak üzerindeki uyuşturucu maddeleri Kayseri'ye getireceğini tespit etti. Şahsı takibe alan ekipler, yerini tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Kayseri Şehir Hastanesinde ultrason çekimi ile yapılan kontrolde şahsın midesinde çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şahsın midesinden çıkarılan 100 adet kapsülün içerisinde 729 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan A.H., savunmasını Türkçe yaparak, bir kere bile elinin uyuşturucuya değmediğini, midesine zorla koyduklarını belirterek, pişman olduğunu ve Türk milletinden özür dilediğini söyledi. Sanığın avukatı ise, müvekkilinin etkin pişmanlıktan yararlandığını, kolluk güçlerine yardımcı olduğunu belirterek, ele geçirilen uyuşturucu miktarını yutarak getirmesinin hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi.

Yapılan yargılama sonucunda yabancı uyruklu A.H.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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