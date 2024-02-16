Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:

Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan yargılanan sanık 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğunu iddia etti.

Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan yargılanan sanık 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık T.N. ve avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık T.N. ifadesinde kendisinin kesinlikle uyuşturucu satıcılığı yapmadığını, aracında bulunan uyuşturucu maddeyi sadece kullanmak amaçlı bulundurduğunu söyleyerek, beratini istedi.

Mahkeme heyeti sanık T.N.'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası ve 100 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Yargı Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title