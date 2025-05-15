Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve mahkemede "satıcı değilim, içiciyim" diyen sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

6 Kasım 2024 tarihinde Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda H.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan H.A., kendini savunarak, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, uyuşturucu içtiğini söyledi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. - KAYSERİ