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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 14 yıl hapis cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası ve 56 bin TL para cezası verildi.

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya uyuşturucu satıcılı yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Y.A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık Y.A., kendisinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, o dönem Kahramanmaraş'a gideceği için bu maddeyi bulamayacağını düşünerek uyuşturucu aldığını ve o sırada polislerin kendisini yakaladığını ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Y.A.'ya 14 yıl hapis ve 56 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kayseri Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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