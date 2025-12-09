Uyuşturucu ticaretine 12 yıl hapis
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan F.M.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, suçun sabit olduğuna hükmetti.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla yargılanan F.M.'nin katılmadığı duruşmada karar çıktı. Tutuklu sanık F.M.'nin avukatının katıldığı duruşmada mahkeme heyeti; F.M.'nin uyuşturucu ticareti yapmaktan suçunun sabit olduğuna hükmederek, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL para cezasına hükmetti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa