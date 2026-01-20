Haberler

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'nin (56) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. A.T., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

