Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekiplerince yakalandı.

Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası bulunan M.G.'nin (39) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen M.G.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ