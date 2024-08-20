Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de aranan bir şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle polis ekiplerince yakalandı. Şahsın işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekiplerince yakalandı.
Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası bulunan M.G.'nin (39) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen M.G.'nin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ