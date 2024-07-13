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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hüküm giymiş olan bir kadın yakalandı. Kadın, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan toplamda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A., daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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