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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14,17 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve diğer materyaller ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.G. (38), Ö.F.O (36), Y.D. (34), K.Ö. (29) ve N.A. (34) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 8 parça halinde toplam 14,17 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet fişek ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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