Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplam 3 kişiyi yakaladı. Emniyet, halkın huzurunu bozmak isteyenlerle mücadelenin süreceğini kaydetti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Korku filmi sahnesi gibi! Et reyonunda satışa sunduklarına bakın
img

Olayın altından yasak aşk çıktı
img

Çin'in hamlesi altın fiyatlarını hareketlendirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.