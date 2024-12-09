Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ