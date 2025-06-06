Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda narkotik madde, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda M.O.O. (27) ve M.G. (47) yakalanırken, yapılan aramalarda ise 160,53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet fişek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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