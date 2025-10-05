Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan yaya devriyesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte huzuru koruma adına Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yaya devriyesi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. (57) yakalandı.

A.Y. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
