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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki cezaevi firarisi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay ve 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaparak, huzur bozan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.A. (50) ve aynı suçtan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.C. (48) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 2 şahıs ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik Narkotik Politika Cezaevi kayseri 3-sayfa Hukuk Suç

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