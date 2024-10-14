Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay ve 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaparak, huzur bozan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.A. (50) ve aynı suçtan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.C. (48) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 2 şahıs ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ