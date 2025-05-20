Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan 18 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, 18 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında güvenlik güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda; 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yakalanan ve tutuklanan B.K. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Operasyon sırasında üzerinde uyuşturucu madde çıkan R.E. ise duruşmada tanık olarak dinlendi. R.E., sanık B.K. ile alacak verecek meselesi olduğu için buluştuğunu belirterek, operasyon sırasında üzerinden çıkan uyuşturucuyu araçta bulunan H.Y.'nin aracın içine attığını, kendisinin de alarak cebine koyduğunu söyledi. Sanık B.K. ise savunmasında, R.E.'nin ifadesinin doğru olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu iddia etti. B.K.'nin avukatı ise müvekkilinin üzerinde çıkan uyuşturucu maddenin kişisel kullanım sınırları içinde kaldığını belirterek, B.K.'nin uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuklu sanık B.K.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 7 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ