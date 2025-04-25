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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan R.N., uyuşturucu ticareti yapmadığını, arabuluculuk yaptığını savunsa da 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkan ve uyuşturucu ticareti yapmadığını, arabuluculuk yaptığını söyleyen şahıs, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası aldı.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunan sanık R.N., hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyen R.N., kendisinin aracılık yaptığını ifade etti. R.N. ayrıca MAHKEME HEYETİNE etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini de söyledi.

Mahkeme Heyeti R.N.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası vererek, tutukluğun devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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