Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkan ve uyuşturucu ticareti yapmadığını, arabuluculuk yaptığını söyleyen şahıs, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası aldı.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunan sanık R.N., hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyen R.N., kendisinin aracılık yaptığını ifade etti. R.N. ayrıca MAHKEME HEYETİNE etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini de söyledi.

Mahkeme Heyeti R.N.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası vererek, tutukluğun devamına karar verdi. - KAYSERİ