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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Operasyon

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Operasyon
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakaladı. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde; hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı. A.Y.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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