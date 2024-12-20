Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde; hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı. A.Y.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ