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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir kişinin midesinden 88 kapsül halinde 974 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalanırken, şahıslardan birinin midesinden ve bağırsağından 88 kapsül halinde 974 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan A.G.'nin (36) yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsak bölümünde 88 kapsül halinde toplam 974.52 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Öte yandan, A.A.'nın (34) yapılan üst aramasında; 2,7 gram uyuşturucu ve 76 adet narkotik hap ele geçirildi.

A.G. ve A.A. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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