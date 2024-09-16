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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 14 Tutuklama

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Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 14 kişi tutuklandı. Yapılan 24 farklı operasyonda, 1 kilo 747 gram narkotik madde ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz 1 hafta içerisinde çalışma yürüttü. 24 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 47 şahıs hakkında işlem yaptı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 747 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 5 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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