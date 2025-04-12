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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı ve 70 Gram Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı ve 70 Gram Madde Ele Geçirildi
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Kayseri Emniyeti, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı ve 70 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alınırken 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda; S.E. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda ise 2 parça halinde toplam 70 gram uyuşturucu madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kalem tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi. S.E. gözaltına alınarak hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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