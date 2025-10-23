Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davasında Cezalar Belirlendi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla hakim karşısına çıkan L.D. ve A.K.'nin cezaları belli oldu.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar L.D. ve A.K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. A.K. son savunmasında uyuşturucu kullandığını belirterek, "Annem kanser hastası, babamda da kitle var. Psikolojik sorunlar yaşadım, gaflete düştüm ve uyuşturucu madde kullandım ama kimseye uyuşturucu satmadım" dedi.

Sanık L.D. ise uyuşturucu kullandığını ancak satmadığını, 3 çocuğunu aylardır görmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti L.D.'yi uyuşturucu kullanmaktan suçlu bularak tahliyesine karar verirken, A.K.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 125 bin TL para cezası verdi. - KAYSERİ