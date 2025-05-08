Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Yabancı Uyruklu Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezası verildi.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunan yabancı uyruklu M.K.H.A.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. M.K.H.A. savunmasında; uyuşturucu ticareti yapmadığı, kendisinin kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda sanık M.K.H.A.'ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezasına hükmetti.

Kararını açıklamasının ardından sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi. - KAYSERİ