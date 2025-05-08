ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı
ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık

Trump, Ukrayna'dan istediğini aldı! Zelenskiy imzayı attı
Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Yabancı Uyruklu Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Yabancı Uyruklu Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan M.K.H.A., 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanığın savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kendisinin kullandığını belirtmesi üzerine mahkeme kararını verdi. Sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezası verildi.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunan yabancı uyruklu M.K.H.A.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. M.K.H.A. savunmasında; uyuşturucu ticareti yapmadığı, kendisinin kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda sanık M.K.H.A.'ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezasına hükmetti.

Kararını açıklamasının ardından sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.