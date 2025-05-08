Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Yabancı Uyruklu Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası
Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan M.K.H.A., 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanığın savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını, kendisinin kullandığını belirtmesi üzerine mahkeme kararını verdi. Sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.
Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığa 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezası verildi.
Uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunan yabancı uyruklu M.K.H.A.; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. M.K.H.A. savunmasında; uyuşturucu ticareti yapmadığı, kendisinin kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda sanık M.K.H.A.'ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 131 bin lira para cezasına hükmetti.
Kararını açıklamasının ardından sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa