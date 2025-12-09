Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen yeniden hakim karşısına çıktı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 15 yıl 7 ay hapis cezası alan şahıs bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 15 yıl 7 ay hapis cezası alan Ü.Y., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan tutuklu sanık Ü.Y., iddianameye konu olan olayla ilgili M.K.'nin kendisinden uyuşturucu istediğini ancak para konusunda anlaşamadıkları için kendisinin satmadığını, M.K.'nin gidip başkasından uyuşturucu aldığını söyledi. Mahkeme heyeti Ü.Y.'nin dosyasının Yargıtay'dan dönmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir diğer uyuşturucu ticareti davasında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.D..'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası verdi. - KAYSERİ