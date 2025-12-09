Haberler

Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen yeniden hakim karşısına çıktı

Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen yeniden hakim karşısına çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 15 yıl 7 ay hapis cezası alan Ü.Y., bir kez daha hakim karşısına çıktı. Diğer bir davada ise M.D. 13 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 15 yıl 7 ay hapis cezası alan şahıs bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 15 yıl 7 ay hapis cezası alan Ü.Y., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan tutuklu sanık Ü.Y., iddianameye konu olan olayla ilgili M.K.'nin kendisinden uyuşturucu istediğini ancak para konusunda anlaşamadıkları için kendisinin satmadığını, M.K.'nin gidip başkasından uyuşturucu aldığını söyledi. Mahkeme heyeti Ü.Y.'nin dosyasının Yargıtay'dan dönmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir diğer uyuşturucu ticareti davasında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.D..'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
17 futbolcusu bahis cezası alan kulübün teknik direktörü, vali ve belediye başkanından yardım istedi

17 futbolcusu bahis cezası aldı! Sahaya çıkaracağı bir takımı bile yok
Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba

Oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Dev derbinin tarihi açıklandı
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
title