Kayseri'de Uyuşturucu Taşıyan 3 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Taşıyan 3 Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan üç yabancı uyruklu kişi yakalandı. Hastanede yapılan muayene sonucunda, şahısların midelerinden 271 kapsül uyuşturucu madde çıkarıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda; mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran uyruklu 3 kişi; Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edilerek hastanede müşahede altına alındı. Şahısların midelerinden doğal yollarla çıkan 271 kapsül içerisinde 3 kilo 382 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi; çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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