Kayseri'de Uyuşturucu Taşıyan 3 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda; mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran uyruklu 3 kişi; Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edilerek hastanede müşahede altına alındı. Şahısların midelerinden doğal yollarla çıkan 271 kapsül içerisinde 3 kilo 382 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi; çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ