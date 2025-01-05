Kayseri'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 7 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde G.C. (43), G.G. (44), İ.Y. (28), B.E. (22), A.T. (24), B.C. (32), R.H.K. (35), yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 7 parça halinde toplam 58,47 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ