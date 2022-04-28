Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin ikamete yaptığı operasyonda yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 5 kişiye işlem yapılarak 2 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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