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Kayseri'de Uyuşturucu Suçlusu 14 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Suçlusu 14 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de aranan 30 yaşındaki S.Ö., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı. Şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (30) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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