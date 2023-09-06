Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda Şahıs Kaçarken Sakatlandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayan şahıs, 1. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı ve sakatlandı. Operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayınca 1'inci kattan atlayarak kaçmaya çalışan şahıs sakatlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte A.İ., Ş.B. ve M.H.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki evlerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören A.İ. 1'inci kattan atlayıp kaçmaya çalışırken sakatlandı. A.İ. ambulansla hastaneye kaldırılırken, evde bulunan Ş.B. ve M.H. de yakalandı. Evde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 37 adet fişek ele geçirildi.

Tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi

5 günlük tedavisinin ardından taburcu olan A.İ. de tekerlekli sandalye üzerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ