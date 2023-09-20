Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin, eroin ve sentetik haplar ele geçirildi.
KAYSERİ'deki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 66 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 86 gram eroin ve 5 bin 178 sentetik hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa