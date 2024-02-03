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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 2 farklı operasyon düzenleyen ekipler R.Y., V.G. ve Ö.A.'yı yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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