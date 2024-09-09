Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 kişiden 12'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 1-8 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 25 operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda; 786,18 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" denildi. - KAYSERİ