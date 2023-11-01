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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ve cam aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.