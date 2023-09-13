Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milli Piyango bileti satıcısı kılığına girerek şüphelendikleri kişiyi ihbar etti. Zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.