Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milli Piyango bileti satıcısı kılığına girerek şüphelendikleri kişiyi ihbar etti. Zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliğinde görevli polis, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Milli Piyango bileti satıcısı kılığına girerek durumundan şüphelendiği kişiyi ihbar etti.
Ekip arkadaşları tarafından durdurulan zanlının üst aramasında, bir miktar uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.