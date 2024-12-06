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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Salçanın İçinde Narkotik Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Salçanın İçinde Narkotik Madde Ele Geçirildi
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Kayseri'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri salça içine gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu madde ve 7 adet narkotik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan R.B. isimli şüpheli, emniyete götürüldü.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda salçanın içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.'nin (31) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsı gözaltına alan ekipler, narkotik arama köpeği Jack ile arama yaptı. Yapılan aramada bir kapta bulunan salçanın içine zulalanmış 592,55 gram narkotik madde ve 7 adet narkotik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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