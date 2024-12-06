Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Salçanın İçinde Narkotik Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda salçanın içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.'nin (31) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsı gözaltına alan ekipler, narkotik arama köpeği Jack ile arama yaptı. Yapılan aramada bir kapta bulunan salçanın içine zulalanmış 592,55 gram narkotik madde ve 7 adet narkotik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - KAYSERİ