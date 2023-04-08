Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Her yerden uyuşturucu çıktı 36 kişiye işlem yapılan uyuşturucu operasyonları kameraya yansıdı Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda çok sayıda kişiye işlem yapılırken lavaboda, araçta, taşın altında uyuşturucu maddeler...

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Her yerden uyuşturucu çıktı

36 kişiye işlem yapılan uyuşturucu operasyonları kameraya yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda çok sayıda kişiye işlem yapılırken lavaboda, araçta, taşın altında uyuşturucu maddeler bulunması kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-7 Nisan tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 36 kişi yakalandı. Koçbaşı ile kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan yapılan aramalarda ise, lavaboya, araca ve taşına altına zulalanmış 493 gram çeşitli uyuşturucu madde, 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet fişek, 4 adet hassas terazi ele geçirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınanlardan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, işlemleri tamamlanan 7 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.