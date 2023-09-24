Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Firari hükümlü ve 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda firari hükümlü ile biri aranan 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 30 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.