Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan kontrolde 1,79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, aracı kullanan M.G. isimli şahsın 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araçtan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde araçta 1,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü M.G.'nin ise 'görevi kötüye kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title