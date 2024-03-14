Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 6 ayrı suçtan aranan şahıs ve 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda B.D. ve M.D., yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 17,95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan B.D.'nin 6 ayrı suçtan arandığı, M.D.'nin ise 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ